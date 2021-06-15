كل ما تريده عن مبادرة إيجاد الملايين المفقودة لمحاربة التهاب الكبد الفيروسي

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سوزان أندريا، رئيس قطاع الصحة والرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، لبحث سبل التعاون المشترك للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي بمختلف دول العالم، ودعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة رئيس قطاع الصحة والرعاية لإطلاق «مبادرة إيجاد الملايين المفقودة»، وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير ما هي مبادرة إيجاد الملايين المفقودة

مبادرة إيجاد الملايين المفقودة

- مبادرة إيجاد الملايين المفقودة يتبناها المنتدى الاقتصادي العالمي؛ لبحث سبل التعاون المشترك للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي بمختلف دول العالم.

- تهدف مبادرة ايجاد الملايين المفقودة إلى اكتشاف ملايين من مرضى الفيروسات الكبدية بدول العالم وتوفير وسائل التشخيص والعلاج لهم.

- قامت وزيرة الصحة والسكان بدعوة السيدة سوزان بإطلاق مبادرة إيجاد الملايين المفقودة من القاهرة خلال الشهر المقبل، كان ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة من جانب مصر، والسيد أوليفر جبور، مدير الشئون الحكومية ومشاركة الأعمال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، على هامش هذه الزيارة استعداد مصر لاستقبال باقي شحنات لقاح أسترازينيكا من مرفق جافي، ودعت الوزارة المواطنين لضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كافة المواطنين بلقاح كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت جميعها فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر أو القلق وأعراضها الجانبية بسيطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.