كشف غموض العثور على جثة شاب بالعاشر.. قتله صديقاه لسرقة «آيفون»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول، وملقى في منطقة زراعية بمدينة العاشر من رمضان، بعد ساعات من اختفائه، وتبين أن صديقيه وراء الواقعة لسرقة هاتفه «الآيفون».

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً في وقت سابق أمس الاثنين، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، باختفاء شاب يُدعى «محمد هاني محمد سعيد»، 19 سنة، طالب، مقيم بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان، وفي وقت لاحق تم العثور عليه مقتولاً وجثته ملقاة في منطقة زراعات، ورجحت الفحوصات الأولية أن يكون سبب الواقعة هو سرقة هاتف المجني عليه.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، بإشراف اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الشرقية لقطاعي العاشر من رمضان وبلبيس، وأسفرت الجهود عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شابين أقارب، أحدهما 19 سنة، والآخر 21 سنة، يقيمان بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان، وتربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه، حيث قاما باستدراجه لسرقة هاتفه الآيفون، حيث تعدوا عليه بالضرب على رأسه باستخدام حجر، مما أدى إلى وفاته.

تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.