رامى جمال يتراجع عن لوك بهاء سلطان «صور»

نشر الفنان رامى جمال منذ قليل صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع «انستجرام» وعلق «يا جماعة اللوك التاني طلع محجوز أنا رجعت مكاني»، في إشارة إلى أنه كان قد ظهر في صورة أولى بشكل يشبه إلى حد كبير الفنان بهاء سلطان.

رامي جمال يتراجع

وجاء هذا البوست بعد إثارة الفنان رامي جمال للجدل بسبب صورة نشرها مساء أمس له عبر صفحته الخاصة على موقع «انستجرام»، ظهر فيها بشعر طويل كان مفاجأة للجمهور وعلق عليها «أخويا بهاء سلطان».وأحدثت الصورة حالة كبيرة من الجدل، لأنه بدا فيها بالفعل يشبه اللوك الخاص بالفنان بهاء سلطان، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مما دفعه لنشر صورة له مرة أخرى بدون اللوك.وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع الصورة، فهناك الفنانة أمينة التي علقت له قائلة «بتفصلنى والله»، والفنان أحمد جمال الذي علق «سمعنا حتة من أغنية لو يعني زارع» ليرد عليه رامي «منا لسه منزل أغنية اسمها دقيقة واحدة».

مسلسل بين السما والأرض

ذكر أن الفنان رامي جمال كان قد قدم تتر مسلسل «بين السما والأرض» في السباق الرمضاني الماضي، الذي قدم بطولته هاني سلامة، ودرة ومحمد ثروت وسوسن بدر وأحمد بدير ومحمد لطفي وندى موسى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد جمال العدل.

كما يواصل الفنان رامي جمال طرح باقي ألبومه الجديد «ولسه»، الذي اختار أن يطرح أغانيه على طريقة السينجل حيث أنه كل فترة يطرح أغنية واحدة من الألبوم وهذا الألبوم تعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، أما آخر الألبومات التي قدمها فكان بعنوان «أنا لوحدي».