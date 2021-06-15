تفاصيل إصابة أحمد السقا.. حروق في القدم بسبب «الأكشن»

يواصل الفنان أحمد السقا الخضوع للعلاج في منزله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في قدمه.

وعلمنا من مصادر مقربة للعائلة، أن إصابة الفنان أحمد السقا ترجع إلى حدوث عدد من الحروق في قدمه، نتيجة أفعال «الأكشن»، التي يحب السقا أن تتواجد في حياته الشخصية طول الوقت، وأن الإصابة بعيدة تماما عن تصوير أي عمل فني.

وأكد المصدر أيضا، أن النجم أحمد السقا في طريقه إلى التحسن، وسيعود الى جمهوره في القريب العاجل.

كان ياسين السقا قد أعلن إصابة أبيه الفنان أحمد السقا في قدمه، أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال.

وأكد أن هذا هو السبب الذي جعل أحمد السقا يتغيب خلال هذه الفترة عن الظهور، والسبب وراء غيابه أيضا عن حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال.

مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نسل الاغراب بجانب أمير كرارة ودياب ومي عمر وادوارد ونجلاء بدر وريم سامي واحمد مالك واحمد داش ومحمد جمعه ومحمد مهران وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.

فيلم العنكبوت

أما على صعيد السينما، فينتظر الفنان أحمد السقا عرض فيلمه الجديد «العنكبوت»، الذي يشارك في بطولته بجانب منى زكي، وظافر العابدين ويسرا اللوزي، ومحمد لطفي وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ممدوح تايسون، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

أما عن آخر الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان أحمد السقا فكانت فيلم «هروب اضطرارى»، الذي قدمه بجانب غادة عادل وأمير كرارة ودينا الشربيني ومصطفي خاطر وفتحي عبدالوهاب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى.