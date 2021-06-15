فيديو.. خالد الجندي يهاجم حسين يعقوب: «بتغسل إيدك من فتاوى خربت البلد»

أثار الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، جدلا واسعا بعد تصريحاته التي قالها خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة أمن الدولة العليا، في قضية داعش إمبابة، التي قال فيها، إنه ليس مفتياً ولا أهلًا للفتوى، وأن سيد قطب ليس شيخا، نافيا معرفته أو علاقته بأي حزب أو جماعة، وعدم معرفته بالفكر الجهادي، وكان أول من علق عليه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقال خالد الجندي ساخرًا: «بتاع دبلوم المعلمين رايح المحكمة يقول إحنا بتوع الصلاة على النبى، لا أنت بتاع غزوة الصناديق، جاي تغسل ايدك دلوقتى، وتتبرأ من فتاوى خربت البلد، أقسم بالله العظيم كأن القرآن نازل دلوقتى وبيتفسر والآية مش محتاجة شرح».

خالد الجندي يرد على ما قاله محمد حسين يعقوب

وأضاف خالد الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، بقول الله تعالى «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ».

خالد الجندي لـمحمد حسين يعقوب: أمال غزوة الصناديق دي إيه

وأضاف خالد الجندي ردا على محمد حسين يعقوب: «انتوا فاكرين اننا مش هنحاسبكم، جاي النهاردة تقول حزبية بغيضة، أمال غزوة الصناديق دى إيه، طبعا شعب طيب حقكم تعملوا أكثر من ذلك، القادم مذهل، انتظروا المزيد والمزيد من سقوط هذه الأوثان البشرية التي خربت ودمرت المجتمع والبلد، وأنا أقول لا قداسة لأحد بعد رسول الله».

وتابع خالد الجندي في تعليقه عما جاء في شهادة محمد حسين يعقوب: «عودوا نفسكم على حق النقاش والاختلاف، والدليل، أهو غسل إيديه منكم بعد ما ارتكبتم جرائم ولوثتم إيديكم بالدم، وأنا بطالب بمحاسبة كل هؤلاء الذين دمروا بلدنا لولا الجيش المصري والرئيس السيسي غصبا عن أنوفهم».

شهادة محمد حسين يعقوب في قضية داعش

وكان محمد حسين يعقوب قال خلال شهادته اليوم: «أنا خريج كلية دار العلوم، وآرائي اجتهادات شخصية نتيجة قراءتي، وطبيعي أن تؤثر في الناس، وحسن البنا أسس جماعة للوصول إلى الحكم وإحياء الخلافة، ولا يجب أن نتبع شخصا سوى النبي، أو جماعة سوى جماعة النبي، وسيد قطب ليس شيخًا، لم يتفقه في علوم الدين، ولم يتعلم على يد شيخ».

محمد حسين يعقوب: رئيس الدولة ولي أمر شرعًا

وأضاف محمد حسين يعقوب: «رئيس الدولة ولي أمر شرعًا، ولا يوجد خليفة لعدم إجماع المسلمين على خليفة في العالم كله، موضحا أن الجهاد هو أن نعمل لزيادة عدد الصالحين كي لا تهلك الأمة، ولا يجوز قتل المسلمين أو رجال الجيش والشرطة»..

وتابع محمد حسين يعقوب:«لا علاقة لي بالسياسة ولا أنتمي لأي حزب أو جماعة، ولا أعرف معنى الفكر الجهادي».