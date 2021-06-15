الجندي عن شهادة محمد حسين يعقوب: انتظروا سقوط مزيد من الأوثان البشرية

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على شهادة الداعية السلفى محمد حسين يعقوب، أمام المحكمة فى قضية داعش إمبابة، حيث قال ساخرًا: «بتاع دبلوم المعلمين رايح المحكمة يقول إحنا بتوع الصلاة على النبى، لا أنت بتاع غزوة الصناديق، جاي تغسل ايدك دلوقتى، وتتبرأ من فتاوى خربت البلد، أقسم بالله العظيم كأن القرآن نازل دلوقتى وبيتفسر والآية مش محتاجة شرح».

واستشهد «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»،الذي يُعرض على شاشة «dmc»، بقول الله تعالى «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ».

واستطرد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قائلًا: «انتوا فاكرين اننا مش هنحاسبكم، جاي النهاردة تقول حزبية بغيضة، أمال غزوة الصناديق دى إيه، طبعا شعب طيب حقكم تعملوا أكثر من ذلك، القادم مذهل، انتظروا المزيد والمزيد من سقوط هذه الأوثان البشرية التي خربت ودمرت المجتمع والبلد، وأنا أقول لا قداسة لأحد بعد رسول الله».

وتابع: «عودوا نفسكم على حق النقاش والاختلاف، والدليل، أهو غسل إيده منكم بعد ما ارتكبتم جرائم ولوثتم إيديكم بالدم، وأنا بطالب بمحاسبة كل هؤلاء الذين دمروا بلدنا لولا الجيش المصري والرئيس السيسي غصبا عن أنوفهم».

وأوضح أنه طالب أكثر من مرة أن يخرج شيخ رجل، ويقول «أنا شيخ السلطان»، دون ضغط أو مساءلة من أحد لكن لم يفعل أحد، لافتا إلى أنه كان يصف نفسه بشيخ السلطان أي القانون، الذي ينظم ويحكم المجتمع، «تحملت نتيجة ما أقوله، ولا أطبل لأحد ولا أحتاج لمنصب ولا خلافه، فولائى كله لله ورسوله وللوطن، وادينا شوفنا إللى غسل إيده من كل تاريخه أمام المحكمة، بعدما ارتكبت جرائم بسبب فتاويه».