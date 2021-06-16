«كومبارس صامت».. تعرف على الظهور الفني الأول لـ بيومي فؤاد

يُعد الفنان بيومي فؤاد، واحدا من أبرز نجوم الكوميديا على الساحة الفنية، في الوقت الحالي، كما أنه حقق انتشارا واسعا في وقت قصير، كونه يشارك في أكثر من عمل فني في آنٍ واحد، ما دفع البعض ليُشبهه بالفنان الراحل حسن حسني.

نحو أكثر من مائتي عمل فني، هي حصيلة الفنان بيومي فؤاد، في العقدين الأخيرين، إذ أنه أثرى الساحة الفنية بأعمال كثيرة وفي وقت ليس بالطويل، مقارنة بأبناء جيله، حيث يرجع ذلك لقدرته على المشاركة في 5 أعمال على الأقل في وقت واحد.

ويحظى الفنان بيومي فؤاد، الذي يحتفل بعيد ميلاده، اليوم الأربعاء، بجماهيرية كبيرة، حيث يتمتع بخفة ظل واسعة، جعلته مطلوباً في كثير من الأعمال ليس في مصر فحسب، بينما في أعمال خليجية أيضا.

واجه الفنان بيومي فؤاد، بطبيعة الحال، بصعوبات بالغة في بداية مشواره الفني، وبذل جهوداً ضخمة، بشأن الظهور للجمهور، فقد كانت أول أعماله قبل نحو 22 عامًا، حيث شارك في مسلسل «أم كلثوم»، كـ كومبارس صامت، فقد كان واحدًا من أعضاء كوكب الشرق، كما أنه لم يظهر في الصفوف الأولى للفرقة، بينما كان يجلس في الصف الأخير.

يروي المسلسل على مدار حلقاته السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي (أم كلثوم) منذ نشأتها في السنبلاوين ورحلتها مع والدها وأشقائها في غناء الأناشيد الدينية في كافة المناسبات، مرورًا بمشوارها الفني وانتقالها للاستقرار في القاهرة، وقصص الحب التي مرت بها خلال حياتها، ولمعانها الفني حتى تسيدت المشهد الغنائي في مصر، والأزمات التي صادفتها خلال عملها الفني وفي حياتها الاجتماعية.

مسلسل أم كلثوم، من بطولة صابرين، وعبد العزيز مخيون، وأحمد راتب، وكمال أبو رية، وحسن حسني، وسميرة عبد العزيز، وناصر سيف، ومحمد كامل، وصلاح رشوان، وأيمن عزب وآخرين، وهو من إخراج إنعام محمد علي.