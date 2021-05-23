وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية توفر 200 ألف جنيه.. وسعرها مناسب

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 3 موديلات للسيارات الكهربائية التي ستنتجها مصر، تختلف كل منها حسب مدى السير، فهناك نوع يحتوي على بطارية صغيرة، يبدأ مدى السير بها 250 كيلو في الشحنة الواحدة، وهناك نوع ثان مدى السير بها يبدأ من 400 كيلو، والنوع الثالث والأخير 508 كيلو، معتقدا أن أسعار هذه السيارات سيكون مناسبا للمواطن المصري.

وأضاف «توفيق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التوفير من اقتناء السيارة الكهربائية على مستوى 300 ألف كيلو فقط، بمعنى أن 300 ألف كيلو سير يتم توفير 200 ألف جنيه مقارنة بالسيارة التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد في آخر اجتماع، على نشر محطات تموين السيارات الكهربائية، وعلى حرص الدولة على الدخول في هذا القطاع، وعدم انتظار القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد تقرير خلال شهر ونصف الشهر، وسيتم إرساله للرئيس لاتخاذ قرار نهائي، موضحا أن توصياتهم تكمن في دخول شركة سيادية أو حكومية على الأقل ويدخل معها القطاع الخاص بنسبة أقلية، على أن يدير المحطات.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء 3 آلاف محطة شحنة عام، علما بأن كل محطة تخدم سيارتين في نفس الوقت، بإجمالي 6 آلاف سيارة يتم شحنهم في نفس الوقت، متابعا: «المحطات دي بتاعتنا، أحنا اللي اخترنا أماكنها، وتعبنا في شهر ونصف عشان نختار 900 مكان، ومحتاجين من الدولة تحدد 3 آلاف مكان على الأقل في 18 شهرا».

وتابع: «وزير الصناعة الصيني كانت نصيحته قبل ما تهتم بالمصنع وإنتاج السيارة، الاهتمام بنقاط الشحن، ونصحني إن الحكومة هي في الأول اللي تعمل المحطات دي، متعتمدش على القطاع الخاص، يمكن بعد المحطة الـ 3 آلاف نفكر يتم مشاركة القطاع الخاص».

وأكد أن التكلفة الاستثمارية لـ 3 آلاف محطة حوالي 450 مليون جنيه، منهم رأس مال حوالي 150 مليون جنيه، وهذه أهم خطوة لتشجيع الناس لشراء السيارة.