رئيس التحرير

محمود مسلم

3 شروط مهمة لحصول الموظف على علاوة تشجيعية.. تعرف عليها

كتب:

حسام حربى
07:37 ص | الأربعاء 16 يونيو 2021
الحصول على علاوة تشجيعية

الحصول على علاوة تشجيعية

يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العديد من المزايا لصالح العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء عملهم بكفاءة، وفى هذا الصدد، تنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى.

قانون الخدمة المدنية

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور، شروط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%، من خلال نص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، والتي جاءت كالآتي:

1- وجاءت ضمن الشروط في قانون الخدمة المدنية، أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ومن بين شروط العلاوة التشجيعية في قانون الخدمة المدنية، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

الخدمة المدنية

ويتضمن قانون الخدمة المدنية أيضا، حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، من بينها حافز التميز العلمى الذى يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

اقرأ المزيد:

عقوبة الموظف حال حصوله على تقييم «ضعيف» في قانون الخدمة المدنية

للطلاب.. تدريب بالشهادة من الخدمة المدنية للتأهيل لسوق العمل

«س و ج».. ملامح خطة تدريب الموظفين للتعيين والترقية بـ«الخدمة المدنية»

إجراءات محو الجزاءات الموقعة على الموظف وفق قانون الخدمة المدنية