3 شروط مهمة لحصول الموظف على علاوة تشجيعية.. تعرف عليها

يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العديد من المزايا لصالح العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء عملهم بكفاءة، وفى هذا الصدد، تنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى.

قانون الخدمة المدنية

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور، شروط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%، من خلال نص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، والتي جاءت كالآتي:

1- وجاءت ضمن الشروط في قانون الخدمة المدنية، أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ومن بين شروط العلاوة التشجيعية في قانون الخدمة المدنية، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

الخدمة المدنية

ويتضمن قانون الخدمة المدنية أيضا، حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، من بينها حافز التميز العلمى الذى يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.