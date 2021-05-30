للطلاب.. تدريب بالشهادة من الخدمة المدنية للتأهيل لسوق العمل

البحث عن وظائف للطلاب أو الحصول على شهادة خبرة هو الشغل الشاغل للشباب خاصة مع قرب تخرجهم في الجامعات، ومع ذلك تشترط كثير من الوظائف شهادات الخبرة أو الخبرات السابقة ما يصعّب المهمة على الطلاب، لكن هناك منفذا للحصول على شهادة تدريب معتمدة تفيد في سوق العمل بناء على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ويتضمن قانون الخدمة المدنية العديد من المواد التي من شأنها التسهيل على المواطنين، سواء خريجين أو طلاب، للالتحاق بوظائف الخدمة المدنية أو التدريب لغيرها من الوظائف، فضلا عن تنظيم العمل بها، حيث يعد التدريب للعمل بالوظائف والتأهيل لها واحدا من أهم الأمور التي توليها الدولة اهتماما كبيرا من أجل موظفين أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تحدي التطور الهائل والمستمر.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بمستوياتهم الوظيفية كافة، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية من أجل دعم المسار الوظيفي.

تفاصيل تدريب الطلاب بقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنّه يجوز للوحدة وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، أن تتولى تدريب الشباب بمن فيهم الطلاب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناء على طلبهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال الراغبين في تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة، وذلك بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يشمل نظام التدريب ما يأتي:

- نموذج طلب التدريب.

- قواعد وشروط التدريب.

- حقوق والتزامات المتدرب.

- الجزاءات التي يجوز توقيعها على المتدرب.

- الشهادة التي تمنحها الوحدة في نهاية التدريب.

ولا يترتب على هذا التدريب أي التزام على الوحدة بالتعيين.