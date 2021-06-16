تفاصيل خطة المستشفيات الجامعية لعلاج المتعافين بعد الشفاء من كورونا

أوصت اللجنة العليا للفيروسات التنفسية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلي لـالمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل خطاب عضو اللجنة، والدكتورة وجيدة أنور، بإنشاء عيادة متخصصة بكل مستشفى جامعي لعلاج متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، على أن تضم تخصصات لعلاج الآثار النفسية والطبية لجميع المتعافين من فيروس كورونا، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.

وناقشت اللجنة أيضا، الدراسة التي أجريت على الموجة الثالثة لفيروس كورونا كوفيد 19، والتي أثبتت أن منشأ السلالة لموجودة في مصر أوروبية وجزء ضعيف جدا من السلالة الصينية وخلوها من أي سلالات خطرة حتى الآن.

مصادر: هناك استعداد على أعلى مستوى من التجهيزات بجامعة القاهرة

وكشف مصادر بمستشفيات جامعة القاهرة قصر العيني، أن هناك استعدادا على أعلى مستوى من التجهيزات وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بشأن مواجهة فيروس كورونا وفي إطار الدور الذي تقوم به الجامعة والمستشفيات في مواجهة أزمة كورونا فيروس كوفيد 19، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خلال الفترة المقبلة عيادات لمتابعة حالة المرضى المتعافين من فيروس كورونا، تحت مسمى عيادات متلازمة ما بعد كورونا، مؤكدا أنه سيتم التخصيص خلال فترة زمنية تتراوح من أسبوع لعشرة أيام، موضحا أن واحدة منهم ستكون بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، لافتا إلى أن ستتابع جميع الحالات المرضية وفقا البروتوكولات العلاجية الخاصة بهم من تحويلات وبأجر، بخلاف العيادات التي سيتم إنشاؤها بقصر العيني القديم لعلاج المرضى المتعافين ولديهم أعراض ما بعد كورونا.

المستشفيات الجامعية لديها اكتفاء تام من جميع المستلزمات الطبية والأدوية

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفيات لديها اكتفاء تام من جميع المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك الأطقم الطبية الماهرة للتعامل مع المرض وأزمة كورونا.