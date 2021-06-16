المجلس القومي للأمومة والطفولة يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب

استقبل المجلس القومي للأمومة والطفولة، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بمقر المجلس، وفي بداية اللقاء، رحبت سمية سعيد الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوفد، وهنأته بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيس التنسيقية.

واستعرضت «الألفي»، أهمية المجلس وأهدافه ورؤيته، وأهم محاور العمل بداخله، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي يعمل عليها من أجل حماية الطفل والأسرة.

ودارت مناقشات أعضاء التنسيقية، حول أهمية إبراز هذه المجهودات التي يقدمها المجلس، من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الاهتمام بمركز الدعم النفسي للأطفال، والعمل على تعميمه، في جميع محافظات الجمهورية، والاهتمام بتقديم الدعم النفسي لأسر الشهداء، كما أكد الأعضاء على أهمية خط نجدة الأطفال، والدور المهم الذي يلعبه في حماية الطفل.

وشدد الأعضاء، على ضرورة التوعية بحقوق الطفل من خلال حملات ميدانية، والاهتمام بصورة الطفل والأسرة في الدراما المصرية.

وفي الختام، جرى عرض محتوى يشرح أهم الأنشطة التي يقوم بها المجلس، وشارك في هذا العرض، ناصر مسلم مدير عام برامج التنمية، مصطفى الشربيني المستشار القانوني، دكتورة هناء السيد مدير عام المكتب الفني، محمد مصطفى مدير عام النشر ومنسق برامج الأطفال، أحمد كمال مدير عام المعلومات ووحدة دعم اتخاذ القرار، أشرف فهمى مدير عام الشئون المالية، الأستاذة إيمان محمد مسؤول الإعلام بالمجلس، دكتور سمير مدير مركز توثيق المعلومات، الأستاذ صبري عثمان مدير خط اللجنة، والأستاذة منى مصطفى مدير عام التوثيق.

وحضر اللقاء من التنسيقية، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة صابر، النائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من مؤمن السيد، نجوي إبراهيم، أحمد خالد، دينا المقدم، محيي النواوي، مريم النجدي، وإيمان طلعت.