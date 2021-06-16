أقصر طريق لكلية الهندسة.. «مبارك كول» مدرسة واحدة على مستوى البحيرة

اختفى بريق الالتحاق بمدارس الثانوية العامة لدى الكثير من الطلاب والطالبات، حتى أولياء الأمور تراجعوا عن فكرة إلحاق أبنائهم بها، وبدأت رحلة البحث عن طريق بديل للالتحاق بكليات القمة، وبعيدا عن كليتي الطب والصيدلة، فهناك طرق مختلفة للالتحاق بالجامعة، وتعتبر مدارس مبارك كول المنتشرة بمعظم محافظات، باب سهل للوصول إلى كلية الهندسة، ولا يتطلب سوى تسخير 50% من مجهود الطالب في الثانوية العامة.

بداية إنشاء مدارس مبارك كول في مصر

عقب ظهور نتيجة الإعدادية، يتسابق الكثير من الطلاب للالتحاق بنظام مدارس مبارك كول أو ما يسمى بالتعليم الفني المزدوج، والذي يُعد بديلًا للثانوية العامة، كما أنه نظام جديد في التعليم الفني يتم الإشراف عليه من قبل الجانب الألماني، والذي قام بإتاحتها الرئيس السابق حسني مبارك بعد زيارته لدولة ألمانيا.

مدرسة التعليم المزدوج بالبحيرة

خصصت وزارة التربية والتعليم، مدرسة البيضا للتعليم الفني للعمل بنظام التعليم المزدوج «مبارك كول»، وتقع المدرسة على حدود محافظة البحيرة مع الإسكندرية من الجانب الشرقي، بمركز كفر الدوار، وهي المدرسة الوحيدة في هذا التخصص على مستوى المحافظة، ويلتحق بها الطلاب والطالبات الحاصلون على درجات عالية في الشهادة الإعدادية، حيث إنها تقبل مجموع أعلى من الثانوية العامة بمختلف أقسامها.

مميزات مدرسة مبارك كول بالبحيرة

أشرف فؤاد، مدير الإدارة التعليمية بكفر الدوار، يقول لـ«الوطن» لمدرسة مبارك كول مميزات عديدة تدفع الطلاب للالتحاق بها، وتجعل أولياء الأمور يضعونها نصب أعينهم، ونذكر منها الآتي:

- أيام الدراسة العملي بالورش والمصانع خارج المدرسة لمدة 4 أيام، ويومان دراسة نظري بالمدرسة.

- عدد المواد التي يدرسها 6 مواد فقط، على عكس مواد الثانوية العامة.

- عدد طلاب الفصل الواحد لا يتجاوزون 24 طالبا، وهو عدد معقول لتلقي الطلاب العلم في مناخ هادئ.

- يتم منح الطالب دورات تدريبية متخصصة في المعامل والورش سواء داخل أو خارج المدرسة.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية، وذلك من صاحب العمل الذي يتدرب لديه الطالب، وتزداد سنويا طوال مدة التدريب.

- يتم الاستفادة الحقيقية من خلال التدريب داخل موقع الإنتاج طوال مدة الدراسة.

- يمنح الطالب شهادة معتمدة من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وجمعية المستثمرين بمكان التدريب الذي تدرب فيه.

- الطالب الذي تخرج من هذه المدرسة له الأولوية في التعيين في شركات المشروع.

- يتم التأمين على الطالب منذ أول يوم من التحاقه بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج.