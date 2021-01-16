«مجاهد»: ندرس عودة طلاب مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه سيتم تعويض الجانب العملي لطلاب المدارس الفنية الذي كان من المقرر أن يحصلوا عليه خلال فترة التوقف من 2 يناير وحتى 15 من الشهر الجاري، عقب انتهاء فترة إجازة منتصف العام في 20 فبراير المقبل.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الوزارة التزمت بتطبيق قرار مجلس الوزارء الذي صدر بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بتوقف الدراسة في المدارس الفنية بجميع أنواعها، حرصًا على صحة وسلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية.

وأوضح «نائب الوزير لشؤون التعليم الفني» أن الوزارة تواصلت مع مجلس الوزارء بخصوص استثتناء طلاب مدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من القرار، والذين يذهبون إلى المدرسة يومين فقط في الأسبوع و4 أيام داخل أحد المصانع التي يتدربوا داخلها.

وأكد «مجاهد» أن مجلس الوزارء وافق اليوم على عودة هؤلاء الطلاب، وأن الوزارة تدرس حاليًا موعد عودتهم مرة أخرى للتدريب في المصانع، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم جميعًا، خاصة وأن كثافة الفصول في تلك النوعية من المدارس منخفضة، وأن الوزارة ستتواصل قريبا مع هؤلاء الطلاب.

اليوم بداية إجازة منتصف العام الدراسي

ويذكر أن اليوم السبت هو بداية فترة إجازة منتصف العام الدراسي الاستثنائي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث ستستمر الإجازة لمدة 36 يومًا، على أن تنتهي يوم السبت الموافق 20 من شهر فبراير المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التزمت بقرار مجلس الوزراء بتوقف الدراسة في المدارس، ولجأت إلى نظام التعلم عن بعد «أون لاين» خلال الفترة من 2 يناير وحتى يوم 15 من الشهر الجاري، لينتهي الفصل الدراسي الأول كاملا أمس الجمعة، مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، سواء التحريرية أو العملية إلى ما بعد 20 فبراير المقبل حال استقرار أوضاع جائحة كورونا.