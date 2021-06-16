ريهام حجاج في لقاء كشف الأسرار والمفاجآت مع بوسى شلبي.. الخميس

تحل النجمة ريهام حجاج ضيفة على الإعلامية بوسي شلبي في سهرة خاصة تُعرض غدا الخميس في العاشرة مساء على قناة النهار، في أول ظهور برامجي لها على الفضائيات بعد غياب 6 سنوات.

تكشف النجمة ريهام حجاج خلال اللقاء، عن العديد من الأسرار والكواليس، ورحلة زواجها، ومحاولة ابتزازها، والحروب التي تعرضت لها، وسر رفضها الظهور على الفضائيات، وتؤكد أن الطلاق بين أي اثنين ليس شرطا أن يكون أحدهما سيئا، وأسرار كثيرة تكشف عنها لأول مرة من داخل صندوق أسرارها، والحلقة تم تصويرها نهاية موسم رمضان الماضي.

كان آخر ظهور للنجمة ريهام حجاج على الشاشة، مسلسل «وكل ما نفترق»، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبى وطارق عبد العزيز.