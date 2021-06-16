المخرج أمير رمسيس: أجهز لـ «ما تخفيه سميرة» بعد مهرجان الجونة

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إن السينما لا يمكن أن تموت، ومن الطبيعي أن تحدث أزمات كبيرة في السينما خلال الفترة الحالية في مصر والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أن هناك أزمات كثيرة حدثت ف يالعالم، والسينما لم تتأثر وعادت بقوة، كما أن الفترة الأخيرة شهدت نزول أفلام جديدة رغم الأزمة «لأول مرة من سنة ونصف في سينمات أتفتحت في فرنسا»

وأضاف «رمسيس»، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا ياهي»، المذاع على فضائية «دريم»، أن فيلمه «حظر تجول» عُرض في البداية في مهرجان القاهرة الدولي، وأنه أجل عرض هذا الفيلم في بعض المهرجانات حتى يكون العرض الأول للفيلم في مهرجان القاهرة، مشيدًا بأداء الفنانة إلهام شاهين، حيث وصفها بأنها قامت بجهد جبار في هذا الفيلم.

وأشار إلى أن الفيلم عرض للمرة الثانية في مهرجان القدس للفيلم العربي، وبعد ذلك في الهند، وبعد ذلك في السويد، كما أن فيلم «حظر تجول» يعرض هذا الاسبوع في أحد المهرجانات الكبرى في الصين، وبعد ذلك في تونس، وبلجيكا وفرنسا، موضحًا أن الفيلم عندما يحقق نجاحًا كبيرًا يطلب عرضه في أكثر من مهرجان، كما أن الأفلام التجارية تصلح كي تكون أفلام مهرجانات، فالهدف من المهرجانات هو التسويق للإفلام أي أن الهدف في النهاية تجارية.

وأوضح أنه في العالم العربي ربط أفلام المهرجانات بأفلام الخاصة جدًا التي لديها جمهورها الخاص، كما أن هناك مشكلة في تسويق أفلام المهرجانات في مصر، خاصة أن مصر يصل تعدادها 100 مليون نسمة، ومن المؤكد بأن هناك فئة من السكان تحب نوعية هذه الأفلام، كما أن لديه فيلم جديد بعد مهرجان الجونة يسمى «ما تخفيه سميرة العايئة»، لافتَا إلى أن اسم هذا الفيلم عبقري، وعبارة عن نوع جديد منن الكوميديا في مصر، فسميرة العايئة هي لغز الفيلم، «مصر كلها هيبقى عندها فضول لحل لغز الفيلم دا».

وأوضح أنه لا يجد فرقًا بين العمل التلفزيون أو السينمائي، «أنا عملت التجربة التلفزيونية مرة واحدة ، ومش مستبعد اكرر التجربة مرة تانية»، كما أن تجربته مع المخرج يوسف شاهين غيرته بشكل كبير، ليس فقط كمخرج ، بل في الحياة ككل، «يوسف شاهين كان معطاء جدًا، كان يعلمك سينما ، ومسرح ، ويكلمك في حياتك وعلاقتاك ، تجربي معه خلتني انسان مختلف، وليس فقط مخرط مختلف»