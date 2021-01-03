أمير رمسيس: منعت إلهام شاهين من مقابلة أمينة خليل قبل تصوير «حظر تجول»

وجه المخرج أمير رمسيس مخرج ومؤلف فيلم "حظر تجول" الشكر للنجمة إلهام شاهين بعدما شاركت في التجربة وكانت جزءً مهمًا منها، مؤكدًا على أنها كانت من أهم أسباب نجاحه، وأنه لم يكن ليحقق النجاح الكبير لولا مشاركتها المميزة، وردت عليه بقولها: "أنا فخورة بك وبكتابتك، لأنك مفاجأة لي كسيناريست، لأنك طرحت موضوعًا جديدًا بنجاح كبير".

وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "dmc": "أنت كمخرج لست في حاجة إلى الحديث كثيرًا عنك، لأن أعمالك كلها تتكلم عنها، لكنك في هذا الفيلم طرحت موضوعًا جديدًا بشياكة ورقي وأنا أشكرك وأشعر بالفخر أنني عملت معك".

كنت أريد شيئًا من الشر والاغتراب

ليرد عليها "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج وقال: "أنا أشكركِ كثيرًا، وأنا فخور بأنني عملت معكِ، والشخصية التي كتبتها لم يكن في إمكان أحد ان يجسدها مثلما فعلتِ".

وأوضح: "كنت عامل حظر تجول على إلهام شاهين عشان متقابلش أمينة خليل قبل بداية التصوير، لأنه شيء من الشر المطلوب وأعتقد أنه أدى إلى نتيجة كنا في حاجة إليها، وكنت أريد أن يسود الاضطراب بينهما، بسبب الخلافات بينهما وتراكم المشاعر لأن آخر مرة رأتها كانت صغيرة السن، وبالتالي فقد كنا في حاجة إلى حالة الاغتراب بينهما، لذلك كان من الصعب للغاية أن يتقابلا قبل بداية التصوير، لان أول لقاء بينهما في الفيلم سيكون مزيفًا، وكنت أريد أن أبني العلاقة بينهما بالتدريج".