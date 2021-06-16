نيفين جامع: مشروعات صغيرة ومجمعات صناعية بالقرى ضمن «حياة كريمة»

علقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على تقديم جهاز دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ150 دراسة جدوى لمشروعات بسيطة في الريف ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقالت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، إن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد بناء مشروعات بنية تحتية وخدمية وأن المبادرة مكونة من 3 محاور أحدها تنمية بنية أساسية ومحور تنمية مجتمعية ومحور تنمية اقتصادية.

وأشارت إلى أن محور البنية الأساسية يشمل الطرق ومحطات الصرف وترميم المنازل ودور الرعاية وتوفير الخدمات الحكومية مع التنمية المجتمعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة توفير دخل مناسب للأسر الفقيرة حتى تشعر بالتنمية التي حدثت «لو إحنا عملنا كده وموفرناش دخل لائق للمواطنين مش هيحس بقيمة اللي الدولة عملتهوله».

وأوضحت أن جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر زار الـ1500 قرية في 52 مركزا وأجروا دراسات تفصيلية على كل قرية وراجعوا أعداد السكان والتعليم ونسبة المرأة ورصد الميزة النسبية لكل قرية.

وأكدت أن دراسات الجدوى التي قدمها جهاز دعم المشروعات تختلف من قرى الوجه القبلي عن قرى الوجه البحري، لافتة إلى رصد المميزات النسبية في القرى وبدأوا العمل على مشروعات صغيرة مناسبة لهذه القرى مثل مشروعات صناعات بلاستيكية وتحف وأنتيكات يدوية ومزارع سمكية ومشروعات تربية المواشي والدواجن وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن كل مركز وقرية له ما يميزه في هذه الدراسات.

وقالت جامع إنه تم التوجيه لعمل مجمعات صناعية على مستوى القرى الأم وعددها 317 قرية حيث سيتم إقامة ورش ومجمعات صناعية على مساحة فدان، مشددة على أن الهدف هو رفع حياة المواطن ليصل للحياة الكريمة.