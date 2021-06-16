«الصناعة»: توفير تمويل يصل لـ500 ألف جنيه لمشروعات ضمن «حياة كريمة»

علقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، على تقديم جهاز دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ150 دراسة جدوى لمشروعات بسيطة في الريف ضمن مبادرة «حياة كريمة» ناصحة كل من يرغب في الاستفادة من هذه الدراسات بالتوجه لمقرات الجهاز في المحافظات المختلفة ومعرفة هذه المشاريع والاطلاع على الدراسات الموجودة واستكشاف المهارات التي يملكها ويمكن أن تصبح مورد رزق له، لافتة إلى أن موظفي الجهاز قد يتيحون له دراسة مناسبة والتمويل اللازم لها.

وقالت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» إن الجهاز سيوفر التمويل اللازم للمشروعات وقد يوفره عن طريق إحدى جمعيات التمويل التي يتعامل معها الجهاز بشروط ميسرة.

وأكدت جامع أن شروط منح التمويلات اللازمة أن يكون المواطن كامل الأهلية ويتمتع بحسن السير والسلوك وأن يكون الاستعلام عنه جيدا ويتم إتاحة التمويل له بعد دراسة الجدوى، لافتة إلى أنه يمكن إتاحة التمويل بمبالغ كبيرة حسب دراسات الجدوى حتى 500 ألف جنيه.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الغرض من ذلك توفير فرص عمل ورفع جودة الحياة وأن ما يحدث هو مشروع قومي حقيقي بجميع المقاييس وأن الدخل سيوفر له الحياة الكريمة بشكل حقيقي.

وأشارت إلى أن هناك شراكات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارات التنمية المحلية والتموين والزراعة والتضامن والقوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.