عائلة مصرية جدا.. أسرة «بنس» تروي قصة الوصول لملياري دولار: تعبنا كتير

فاجأت مجلة «فوربس» قرائها حول العالم، باختيار ليلى بنس الأمريكية من أصل مصري، كأفضل مستشار في مجال إدارة الأموال والثروات، حيث تخطت الأموال التي تديرها بنس حاجز الملياري دولار، فـ«بنس» وأسرتها الصغيرة الممثلة في زوجها درايدن بنس وابنتها سارة بنس، كانوا ضيوف الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc».

ليلى بنس تحكي قصة كفاحها من السويس لأمريكا

تحدّثت ليلى بنس عن مسيرة كفاحها الطويلة، والتي بدأت عقب تعرض الفيلا التي أقاموا فيها للقصف عام 1967 وانتقالهم للقاهرة بصحبة والدها ووالدتها، حيث لم يحبوا الحياة فيها نظرًا لزحامها، فقرروا الهجرة للولايات االمتحدة، وبالفعل سافرت هي وأمها وتخلّف عنهم أبيها لتعرضه لكسور متعددة، حيث واجهت صعوبات كثيرة في البداية نظرًا لعدم تمكنها من الحديث باللغة الإنجليزية.

«الواحد لما يكون عنده غرض يوصل ويذاكر بيوصل، لأني كنت بذاكر جامد وبشتغل».. هكذا تحدّثت بنس عن قصة كفاحها، متابعة: «أنا تعبت كتير عشان أوصل وكان شغل وكنت بروح الكلية الصبح وبعدين أروح الشغل وبالليل أذاكر، وأكيد أنا زي الأهل هنا عايزة ولادي يبقوا أحسن».

وأوضحت أنّها بدأت بـ20 ألف دولار ووصلت حاليًا للاستثمار في ملياري دولار، ونالت ثقة عملاء كثيرون من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية: «العملاء كانوا يضعون الأهداف وحدود المخاطر، وأقرر أنا وزوجي وفريق عملي استثمار هذه الأموال عن طريق البورصة، حيث نشتري أسهم في الشركات المتوقع صعودها بعد دراسة متأنية ودقيقة للسوق».

تبدأ بنس وفريقها العمل في الساعة 5.5 صباحًا، والذي يشارك فيه مصريات أيضًا، يعملون سويًا للوصول لأفضل طرق استثمار الأموال لتحقيق أرباح مناسبة، تقول: «سمعتنا جيدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».

وتحدّثت بنس عن ابنتها، قائلة إنّها كانت خائفة أن تصبح ابنتها أنانية بسبب كونها وحيدة، لذلك حرصت على تعليمها العطاء ومساعدة الناس، وأصبحت أفضل مما تتمنى في مجال مساعدة الناس.

وأبدت بنس اعجابها بما حدث في مصر والنهضة التي شهدتها مؤخرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «مصر اتغيرت قوي وبقت حاجة تفرح».

درايدن بنس: فتنت بيها حين رأيتها للمرة الأولى

وتحدث زوجها رجل الأعمال رايدن بنس مشيرًا أنه

«حين شاهدتها فتنت بجمالها، وبعد 3 دقائق أعجبت بعقلها وسمعت قصة كفاحها ورأيت طريقة تفكيرها وتأثيرها في الشركة التي تعمل فيها، ومن وقتها أحبها».. بهذه الكلمات بدأ رايدن بنس الحديث عن زوجته ليلى، متابعا أنّ سر تميزها ونجاحها هو عقلها النابه وقلبها الطيب: «كنت مؤمنا بها من البداية، لكن ما حدث فاق كل حدود التوقعات لنجاحها، وأصبحت حالة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية».

وذكر بنس الزوج بعض الكلمات المصرية التي تقولها زوجته، ومنها: «مفيش فايدة، ويادي النيلة، ومتعملش كده تاني»، متابعا أنّه يأكل ملوخية كل يوم جمعة، وكشري مرتين شهريا: «بحب الأكل المصري وباكل الكحك اللي بنتي بتعمله».

وأوضح بنس أنّه يحب الحضارة المصرية القديمة وزار الأهرامات والأقصر وشرم الشيخ، ويحب الاستماع لأغاني عبدالحليم حافظ ويحفظ أغاني فيلم «معبودة الجماهير».

سارة بنس: شكلي أجنبية لكن أنا مصرية من شبرا

أما سارة بنس ابنة ليلى، فزارت مصر للمرة الأولى وعمرها 3 سنوات، والمرة الثانية حين كان عمرها 18 عاما، وتتحدث العربية باللهجة المصرية بطلاقة، قائلة: «فخورة جدا جدا بمامتي واتعلمت حاجات كتيرة منها، وكل يوم بتعلم حاجات أكتر وأكتر منها، هي جميلة جدا وذكية وبتتعب جامد عشان خاطري، وأنا أبدا مش هنسى اللي عملته عشان خاطري».

وأعربت سارة عن سعادتها بجنسيتها المصرية، التي حصلت عليها بالفعل، بعد أن اتجهت لمصلحة الجوازات بالعباسية، قائلة: «حتى لو كان شكلي أجنبية فانا مصرية 100% ومن شبرا».

وأبدت سارة بنس حبها للأكلات المصرية: «بحب القلقاس والكشري والملوخية وحاولت أعلمها لكن معرفتش»، موضحة أنّها تحب بعض أحياء القاهرة، مثل الزمالك ومصر القديمة وبرج القاهرة والنيل، وتغني لعبدالحليم حافظ وتحب أغنياته.