بعد قليل.. محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض 4 رجال بعيادته

تنظر الدائرة 31، بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض 4 رجال.

وكانت أجهزة الأمن ألقت بمحافظة الجيزة في يناير الماضي، القبض على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الدقي، حيث المكان الذي تم إلقاء القبض عليه فيه، ليتم تحرير محضر بالواقعة، ويتم إحالته بناء عليه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واجهت النيابة العامة طبيب الأسنان المتهم بالرجال بما بالأدلة التي أمامها وأقوال ضحاياه الأربع بعدما واجهته بهم، ليقر الطبيب بفعلته، ويعترف بما قاله ضحاياه، إلا أنه أرجأ ذلك في أقواله بالتحقيقات إلى أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، دفعه إلى القيام بجرائمه.

بناء على التحقيقات، أحالت النيابة العامة، في فبراير الماضي، طبيب الأسنان المتحرش إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة، بعدما قالت النيابة في بيان لها إنها أقامت الدليل على المتهم بعدما شهد ضده 6 شهود، فضلا عن ما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعدما قامت بفحص عدد من مقاطع الفيديو المصورة له، وكذلك ما ثبت بتقريرها بشأن فحص هاتفه.