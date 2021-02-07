ضحية الطبيب المتحرش: عرضوا عليا 5 ملايين جنيه للتصالح

كشف الشاب «أ.س» الضحية الرئيسية لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش وممارسة أعمال شاذة، عن تفاصيل تلقيه عرضًا جديدًا من جانب الطبيب المتهم بهدف التصالح في القضية مقابل «رشوة مالية»، على حد قوله، إلى جانب التنازل عن الاتهامات الموجهة للمتهم بالإكراه والابتزاز وممارسة أعمال منافية للآداب.

الضحية: العروض وصلت لـ5 ملايين جنيه

وقال الضحية الرئيسية لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش وممارسة أعمال شاذة، في حديثه لـ«الوطن» إنه تلقى عرضًا بالتصالح والتنازل عن الاتهمامات مقابل مليون جنيه، موضحا أنه رفض العرض رفضًا تامًا، ليعاود أحد المقربين من طبيب الأسنان الاتصال به مرة أخرى ويعرض عليه عرضًا جديدًا بخمسة أضعاف لعرض الأولى لإغرائه بالأموال، حيث عرض عليه زيادة االمبلغ ليصل إلى 5 ملايين جنيه.

الشاب الضحية: لن أتنازل

وتابع «أ.س»، أنه مستمر على موقفه ولم يتراجع عن أخذ حقه، ولم يتازل عن القضية إلا بعد أن يري الطبيب داخل حبسه، لأنه قام باستغلاله وتدمير حياته الشخصية خلال السنوات الماضية، قائلا: «رفضت العرضين والفيديوهات اللي صورتها تم تسلميها، ولن أتنازل والأمر أصبح في يد فريق الدفاع وجهات التحقيق».

الضحية: ابتزني لـ9 سنوات

وكان الضحية كشف في تصريحات سابقة، أن المتهم استغله وابتزّه لـ9 سنوات ولذلك قرر الانتقام منه بالإقدام على تسجيل فيديوهات له وتسليمها للنيابة العامة، تؤكد «شذوذ» الطبيب، حسب وصفه.

القبض على الطبيب وحبسه على ذمة التحقيقات

وكان أُسدل الستار على الفصل الأخير من واقعة هروب الطبيب المتهم بالمتحرش، حيث تم القبض عليه داخل عيادته في منطقة الدقي بالقاهرة، بعد أمر بالقبض عليه حيث فوجئ الطبيب بقوات الأمن تلاحقه داخل العيادة، واصطحبته للتحقيق في نيابه الاستئناف بالقاهرة، ثم عاد مرة أخرى لقسم الدقي لتنفيذ أمر حبسه 4 أيام.