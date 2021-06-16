عاجل.. مصرع رضيعة سقطت من يد والدتها في كرداسة

لقيت طفلة رضيعة عمرها شهران مصرعها في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، فور سقوطها من يد والدتها، حيث أصيبت بنزيف داخلي بالمخ ما أدى إلى وفاتها في الحال داخل منزل الأسرة.

بينت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الوفاة لا تحمل شبهة جنائية وأن الطفلة سقطت بالخطأ من يد والدتها ودخلت في غيبوبة بسبب النزيف، بحسب التحريات التي أعدها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة والعميد علاء فتحي رئيس مباحث القطاع، أن والدي الطفلة أبلغا قسم الشرطة بعد وفاتها، وتبين صحة روايتهما، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن الطفلة.