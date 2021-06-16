كيف تحجز في فنادق الغردقة؟.. الأسعار تبدأ من 500 جنيه للفرد في الليلة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار فنادق الغردقة، وكيف تحجز في فنادق الغردقة، والمميزات بها، والتي تضم ما يقرب من 155 فندق ومنتجع سياحي، تتنوع بين 3، و4، و5 نجوم؛ إذ تمتد شواطئها بطول 40 كيلو متر على طول الساحل، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا، وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوب المدينة.

كيف تحجز في فنادق الغردقة؟

يوضح الخبير السياحي بالبحر الأحمر، نبيل حسين، أن الحجز في فنادق الغردقة يكون بعدة طرق:

أولها: عن طريق الحجز على شبكة الإنترنت، وعليك أن تختار أحد الفنادق المعروضة، وتحدد ميعاد الوصول وعدد الليالي وميعاد المغادرة، والدفع يكون إلكتروني بـ«الفيزا كارد».

ثانيها: عن طريق شركات ومكاتب الحجز والسياحة، ويكون الدفع إلكتروني أو نقدا في مكتب السياحة.

ثالثها: الحجز المباشر بالاتصال مباشرة بالفندق الذي تحدده، وعليك دفع مقدم حجز عن طريق الدفع الإلكتروني «الفيزا كارد».

أسعار الحجز في فنادق الغردقة

نوه مسؤولو مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن أسعار الحجز في فنادق الغردقة تختلف حسب تصنيفها في عدد النجوم، سواء 3 أو 4 أو5 نجوم، وكذلك بحسب الموسام «صيف، شتاء»، وتزداد الأسعار في الأعياد والإجازات الرسمية.

ومتوسط أسعار الحجر في فنادق الغردقة في الفترة الحالية، كالتالي:

- فنادق 3 نجوم تضم شاطئ خاص على البحر وحمام سباحة، سعر الفرد في الغرفة المزدوجة 500 جنيه في الليلة الواحدة.

- فنادق 4 نجوم تضم شاطئ صف أول على البحر وحمامات سباحة وأكوا بارك، وسعر الفرد في الغرفة المزدوجة 700 جنيه في الليلة الواحدة.

- فنادق 5 نجوم تضم شاطئ صف أول على البحر وحمامات سباحة وأكوا بارك، وسعر الفرد في الغرفة المزدوجة 900 جنيه في الليلة الواحدة.

أما بالنسبة للأطفال، فيكون الأول أقل من 12 عاما، والآخر من سن 7 سنوات يدفع نصف فرد، بحد أقصى طفلين في الغرفة المزدوجة.

وتشمل الأسعار: «إفطار - غداء - عشاء - مشروبات - سناكس - مياه - استخدام الأكوا بارك».

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