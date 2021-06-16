تداول 9 آلاف طن بضائع و6 سفن بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6، وتداول 9100 طن بضائع، و514 شاحنة؛ إذ شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع، و203 شاحنات، بينما حركة الصادرات 7700 طن، و311 شاحنة «بضائع».

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن، هي: «محبة، دليلة، Priee»، بينما تغادر السفينتين «الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس».

واستقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين محبة ودليلة، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية «وصول وسفر» للسفينة عمان، وغادرت ميناء بورتوفيق.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري منذ أمس الثلاثاء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، واستئنفت الأنشطة البحرية، وانتظمت الحركة الملاحية.

ويتابع مديري الموانئ مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، شدد اللواء محمدالرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.