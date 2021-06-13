دير الأنبا بولا.. أقدم أديرة العالم في البحر الأحمر يشتاق لزائريه

يقع أقدم أديرة العالم في على هضبة مرتفعة، في حضن الجبل بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر وبالتحديد على مسافة 25 كم من جنوب قرية الزعفرانة متفرعا من الطريق الرئيسي الزعفرانة غارب بامتداد 12.5 كم غربًا داخل الصحراء الشرقية، في اشتياق لزائريه، حيث توقفت الزيارات منذ عام ونصف طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد.

دير الأنبا بولا، أقدم اديرة العالم، قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن دير الأنبا بولا يعد أقدم الكنائس والأديرة في العالم، والتي تعود للعصور البيزنطية، حيث تأسس في القرن الرابع الميلادي بواسطة تلاميذ الأنبا «أنطونيوس»، وتم تشييده على هضبة مرتفعة ويضم الدير ثلاث كنائس الأولى كنيسة القديس «مرقوريوس»، الثانية كنيسة «الملاك ميخائيل» ثم كنيسة القديس «بولا» وهى مشيدة فوق المغارة التي عاش فيها القديس «بولا» والثلاثة كنائس أثرية وأقدمهم كنيسة القديس بولا الأثرية.

دير الأنبا بولا، يوفر مناخ للرهبان، ويضيف أبو طالب، أن الدير يمتلك أدوات من أهم العناصر التي توفر مناخ للرهبان ومؤنهم، حيث يحوي عين ماء والتي هي أصل الحياة، ويضم قلالي للرهبان القديمة والحديثة وهي عبارة عن صوامع للسكن والعبادة ومطحنتا الغلال الأثريتان والمائدة الأثرية القديمة والحديثة، والمعصرة، وبالدير بعض المناخس المعدة للمراقبة في أركان الدير، السراديب، السقاطات، مائدة أثرية، وبعض الطواحين، المعاصر، آبار المياه ثم مكتبة كبيرة بها كثير من الرسوم والمخطوطات والأعمال الفنية.

دير الأنبا بولا في اشتياق لزائريه

وقال سامي شحاته أحد مواطني البحر الأحمر، إنه في اشتياق لزيارة الدير والتي توقفت بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث كانت آخر زيارة أجراها في موسم الأنبا بولا في شهر فبراير من العام الماضي، 202‪0 لافتًا إلى روحانيات الدير، حيث كان يقضي عدة أيام في الزيارة الواحدة يقوم بالصلاة والعمل والتطوع لخدمة الزائرين.

توقف الزيارات إلى دير الأنبا بولا بسبب الإجراءات الاحترازية

من جهته، أوضح الأب مينا عزيز مدير العلاقات العامة بالكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، أن الزيارات إلى دير الأنبا بولا متوقفة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولم يتحدد حتى الآن موعد فتح الدير مرة أخرى لزيارات المواطنين، مؤكد السماح لاستقبال الزائرين بدير الأنبا أنطونيوس في منتصف شهر يونيو الجاري.