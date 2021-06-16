الهجرة تعلن فرص للتدريب في مجال النقل لشباب الدارسين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تنظيم تدريب لشباب الدارسين في الخارج يقدمه مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج لأعضائه، ضمن مجموعة فرص للتدريب الصيفي، خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، في إحدى الشركات الرائدة بمجال النقل، حيث اتفقت الوزارة مع شركة «Egy Trans» لتوفير مجموعة من الفرص التدريبية لأعضائه بإدارات مختلفة، وقبول اثنين من المتدربين المتقدمين في كل إدارة، وحددت الشركة الأولوية في الاختيار لطلبة كليات الهندسة وإدارة الأعمال، حسب متطلباتها الحالية.

وأبرز الفرص المتاحة، في يوليو وأغسطس، في إدارة العمليات، ستكون بأفرع الإسكندرية وبور سعيد والسويس ومطار القاهرة، وإدارة المشروعات بفرع الإسكندرية، وإدارة المبيعات بالمقر الرئيسي للشركة في القاهرة، والإدارة المالية بفرع الإسكندرية

وعلى من يريد التقدم للحصول على إحدى الفرص التدريبية المذكورة في شركة «Egy Trans»، ملء الاستمارة التالية:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVVNvl69BYsOZyVTMYxMP9DCrGOdV1jQMLp0MRkw5uzwICQ/viewform?usp=sf_link

وأكد مركز حوار وزارة الهجرة لشباب الدارسين في الخارج، أنّ التدريب سيكون لأعضاء المركز فقط، مطالبا الشباب غير المقيد بالمركز ويرغب في الحصول على دورات، بالتسجيل، والتأكد من توافر الشروط التي وضعها المركز بالاتفاق مع وزارة الهجرة، وهي أن يكون الشاب من الدارسين في الخارج، وأن يكون مصري الجنسية، وأن يكون وجود الشاب خارج مصر فقط لغرض الدراسة، وأن يلتزم الشباب بقيم وأخلاقيات عمل المركز، حيث يمكنهم التعرف على قيم المركز من الصفحة الرسمية للمركز.

ويتطلب التسجيل إنشاء حساب خاص بالطالب كالتالي:

- الاسم بالكامل.

- البريد الإلكتروني.

- كلمة السر.

ويوفر مركز حوار وزارة الهجرة «ميدسي» فرصة مهمة لإدماج شباب المصريين الدارسين في الخارج في خطط العمل الوطني ومساراته من جانب، وتعزيز فرص هؤلاء الشباب في تحقيق أهدافهم العلمية والعملية من جانب آخر.