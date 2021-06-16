الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة سهير القلماوي اليوم

يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبرعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ أسماء الفائزين في مسابقة «سهير القلماوي للأطفال.. بلدي مصر»، في فرعي القصة والرسم؛ والتي نظمتها لجنة فنون الطفل بالمجلس برئاسة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، حيث يتم الإعلان «أونلاين» عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة على «الفيس بوك» وقناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب وصفحتها على «فيس بوك»، وذلك في تمام الثالثة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو الحالي.

وكان المجلس أعلن مارس الماضي عن انطلاق المسابقة التي اقترحتها لجنة فنون الطفل، حيث تضمن المسابقة الجوائز التالية:

فرع القصة

- الجائزة الأولى 3000 جنيه

- الجائزة الثانية 2000 جنيه

- الجائزة الثالثة 1000 جنيه

- 10 جوائز بقيمة 500 جنيه لكل طفل.

فرع الرسم

- الجائزة الأولى 3000 جنيه

- الجائزة الثانية 2000 جنيه

- الجائزة الثالثة 1000 جنيه

- 10 جوائز بقيمة 500 جنيه لكل طفل.

بالإضافة إلى شهادات تقدير للأطفال المتميزين في المجالين

وتأتي المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة هذا العام ضمن تنفيذ وزارة الثقافة لخطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان فيما يخص دعم واكتشاف ورعاية الموهوبين.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن نتيجة عدد من المسابقات منها مسابقة «الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافة»، ومسابقة مسرح يجدد الحياة، كما أعلن المجلس عن جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقيديرية والنيل في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في مطلع الشهر الجاري، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

يشار إلى أن الدكتورة سهير القلماوي «1911- 1997»، علامة مصرية وأدبية وسياسية بارزة، وهي من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة، وفي عام 1941 أصبحت أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان أونلاين فقط عبر الرابط، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما ينظم المجلس احتفالية في موعد لاحق يتم الإعلان عنه للاحتفال بالفائزين في المسابقة:

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