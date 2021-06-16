وزير النقل يعقد اجتماعا مع رئيس «السكة الحديد» لمتابعة تطوير خطة العنصر البشري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة السكة الحديد، بمقر الهيئة في رمسيس؛ لمتابعة تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة، التي وجهت بها القيادة السياسية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن مرتكزات الخطة الخاصة بالعنصر البشري الحالي بالسكة الحديد تعتمد على عدة محاور، منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين، والتدريب والتأهيل لهم، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تدريب المهندسين الجدد بالكلية الحربية ستجرى دورات رفع مستوى للعناصر الحالي بهيئة السكة الحديد بالكلية الحربية، ومعهد ضباط صف المعلمين، بالإضافه إلى إجراء دورات تخصصية راقية في مجالات مختلفة، مثل الجرارات والتدريب على محاكيات جديدة على أيدي خبراء ومدربين أجانب.

الوزير: الرئيس صدق على تعيين 100 مهندس بهدف توفير كوادر شابة

ولفت وزير النقل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على تعيين 1000 مهندس، بهدف توفير كوادر شابة في المجالات الهندسية المختلفة، مؤهله للعمل بخطوط وورش شبكة «السكك الحديدية، والقطار الكهربائي السريع»، وكذلك تعيين 1500 فني للوظائف الفنية «الهندسية المساعدة» للوظائف الفنية المختلفة، مثل «فني كهربائي - فني ميكانيكي - صراف تذاكر».

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزي، أن اختيار هذه العناصر الجديدة يتم وفقا لأعلى معايير الاختيار؛ إذ يتم الاستعانة بهيئة التدريب بالقوات المسلحة، لاختيار أفضل العناصر فنيا وطبيا ورياضيا وسلوكيا ونفسيا، وإجراء تدريب مكثف لهذه العمالة الجديدة، على النحو التالي «التدريب بالكلية الحربية للمهندسين/ التدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين»، ثم التدريب بمعهد وردان، وبعدها بمواقع العمل، وكذلك التدريب الخارجي في الشركات الموردة للوحدات المتحركة.

كامل الوزير: نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد

ثم استعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئه السكك الحديدية انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي الهام، مؤكدا: «نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على مدار الساعة، ونهو المشروعات الجاري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المخططة، خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع من تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وتأتي بالتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمة في عناصر المنظومة كافة، من إشارات ومحطات ومزلقانات وتجديدات».

ونوه وزير النقل إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجديد العربات بالسكة الحديد، بالتزامن مع توالي وصول دفعات صفقة تصنيع وتوريد الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم سير أي قطار قديم على خطوط السكك الحديدية بنهاية هذا العام، وذلك لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير إلى ضرورة إدخال شركات القطاع الخاص في مجال تطوير وتحسين العربات وتجديدها لسرعة الإنجاز، وكذلك ضرورة نهو الإجراءات كافة الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها، في إطار الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد، ومنها تحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات وكذلك مشروعات كهربة وإزدواج عددا من خطوط السكك الحديدية.

وزير النقل: كل موظف يجب أن يؤدي مهمته على أكمل وجه

وأكد الوزير أن كل موظف يجب أن يؤدي مهمته على أكمل وجه، وأن يتسابق الجميع لخدمة المواطن، مشددا على أنه شرف لنا جميعا أن نخدم المواطن المصري، مضيفا أنه على الجميع أن يعمل بروح الفريق، وأن تطبق اللائحة بشكل صارم، وأن مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس، وأن المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية.

كما شدد الوزير على حوكمة دخول الركاب للمحطات بالتذاكر، وسرعة تركيب البوابات الخاصة بدخول وخروج الركاب في المحطات، التي ستبدأ كمرحلة أولى بالمحطات الأربعة الرئيسية «رمسيس والجيزه - وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية».

وأوضح مسؤولو السكة الحديد أنه جار تركيب البنية الأساسيه للبوابات بمحطه الجيزة، كما سيتم البدء خلال الأيام المقبلة في البنية الأساسيه للبوابات بمحطة رمسيس للسكك الحديدية.

وكان وزير النقل قد استبق هذا الاجتماع بجولة تفقدية بمحطة رمسيس، مر خلالها على شبابيك التذاكر وأرصفة المحطة، واطمئن على تقديم التسهيلات كافة للمواطنين، مشددا على استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في المحطات والقطارات.

والتقى الفريق كامل بعدد من الركاب، وتحدث معهم حول استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مرفق السكك الحديدية، مؤكدا لهم أن الكل يعمل لتقديم أفضل الخدمات للجمهور.