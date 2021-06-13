وزير النقل يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية (صور)

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رؤساء «قطاع النقل البحري، ميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية»، عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري.

بدأت الجولة بتفقد موقع المحطة متعددة الاغراض، وجرت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 63%، كما اطلع الوزير على الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام المقبل، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية، من إجمالي 960 مترا، وسيتم الصب الخرساني لأعمال الرصيف الجنوبي قبل نهايه هذا الشهر، وجار التعاقد على أوناش الرصيف وأوناش الساحة الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، وتتم أعمال البنية التحتية والإنشاء للمباني وأعمال المرافق، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وفيما يتعلق بالمشغل العالمي الذي سيتولى إدارة وتشغيل المحطة، أوضح وزير النقل أنّه جرى الاتفاق مع CMA cgm الفرنسية العالمية على فترة ما قبل التشغيل لأعمال تجهيز المحطة للعمل، وجار استكمال الإجراءات الخاصة بعقد المشاركة الخاصة مع هذه الشركة العالمية تمهيدا لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة التي ستوفر 1500 فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد وزير النقل ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.

وشهد الوزير التشغيل التجريبي لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري، إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث جرى تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.

وتابع الوزير اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الوصلة 98%.

وأكد الوزير أهمية هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية، وجرت متابعة مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بشكل رأسي بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري.

ووجّه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

واتجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة، ووجّه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 85%.

وتابع وزير النقل أعمال إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء والمخصص للقاطرات والذي سيبلغ طوله بعد أعمال إعادة التأهيل 160 مترا بدلا من 100 متر في الوضع الحالي، حيث وجّه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.

وعلى هامش جولته، أكد الوزير تنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وأفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجيستيات، موضحا أنّ الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية، كما اطمأن على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وفقا للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع واستمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.