مصدر أمني: مأمورية لضبط تاجر المخدرات صاحب فيديو «علاج كورونا بالأفيون»

قالت مصادر أمنية، إنها تمكنت من تحديد هوية الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله وهو يروج للمخدرات بجميع أصنافها، لافتا إلى أنه سيتم القبض عليه خلال ساعات، بعدما انطلقت مأمورية لفحص الأماكن المحتمل اختبائه داخلها.

وكان ظهر شاب، يبدو في منتصف العقد الثالث من العمر، خلال مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممسكا ببندقية آليه ويجلس على «كنبة» تستند على حائط، ويرتدي جلبابا، وقال: "السلام عليكم وكل سنة وإنتم طيبين في كلمتين عايز أقولهم ليكم لو محتاجين مصلحة حشيش مصلحة أفيون مصلحة بودرة أنا تحت أمركم وأنا بعمل كدا عشان كورونا وربنا يخرجنا منها على خير، كل حاجة موجودة وبالكمية اللي أنت عايزها".

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تضرب بيد من حديد على الخارجين على القانون حتى يكونوا عبرة لمن يسك تلك الطرق الإجرامية.

رصد جرائم الفيسبوك

وتابع بأن أجهزة الأمن ترصد جميع المخالفات على منصات التواصل الاجتماعي وتتحرك بسركة كبيرة لإنفاذ القانون ضد المتهمين.