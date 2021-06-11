ضبط 6 تجار مخدرات بـ«هيروين وحشيش وآيس» في القليوبية

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية تورط (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطهم بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزتهم (5 أسطوانات لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأيس - ميزان حساس – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة - سيارة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزتهم (5 أسطوانات لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأيس - ميزان حساس – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة - سيارة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.