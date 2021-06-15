رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 257 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

الوطن
12:39 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 190 قطعة أسلحة نارية بحوزة 165 متهمًا، وتنفيذ 80562 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 257 قضية مخدرات بحوزة 267 متهمًا، و36 هاربًا و24 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، و268 دراجة نارية مخالفة، و15850 مخالفة مرورية، وإعادة 3 دراجات مبلغ بسرقتهما، وضبط 5 تشكيلات عصابية.

كما تمكّنت وزارة الداخلية، من فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

اقرأ المزيد:

«كانوا بيلعبوا».. الداخلية تكشف ملابسات «غرس مفتاح سيارة في رأس طفل»

«الداخلية» تشن حملات لملاحقة حائزي المخدرات.. أبرزها ضبط 150 طربة حشيش

«الداخلية» تحصّل 674 ألف جنيه غرامة كمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تطلق خدمة تلقي طلبات الشركات الراغبة في التعامل مع الوزارة أون لاين

القطارات المميزة تدخل الخدمة لتنشيط السياحة الداخلية (صور)