ضبط 257 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 190 قطعة أسلحة نارية بحوزة 165 متهمًا، وتنفيذ 80562 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 257 قضية مخدرات بحوزة 267 متهمًا، و36 هاربًا و24 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، و268 دراجة نارية مخالفة، و15850 مخالفة مرورية، وإعادة 3 دراجات مبلغ بسرقتهما، وضبط 5 تشكيلات عصابية.

كما تمكّنت وزارة الداخلية، من فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.