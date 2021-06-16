أسرة الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يحضرون ثاني جلسات محاكمته

حضر أهل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، والمعروف إعلاميا بـ«الطبيب المتحرش»، ثاني جلسات محاكمته.

واجهت النيابة العامة، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بالأدلة وأقوال المجني عليهم الأربعة بعدما واجهته بهم، ليقر الطبيب بفعلته، ويعترف بما قاله ضحاياه، إلا أنه أرجأ ذلك في أقواله بالتحقيقات إلى أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، دفعه إلى القيام بجرائمه.

بناء على التحقيقات، أحالت النيابة العامة، في فبراير الماضي، طبيب الأسنان إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة، بعدما ذكرت النيابة في بيان لها إنها أقامت الدليل على المتهم استنادا على أقوال 6 شهود، فضلا عن ما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعدما فحصت عددا من مقاطع الفيديو المصورة له، وكذلك ما ثبت بتقريرها بشأن فحص هاتفه.