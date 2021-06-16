ارتفاع عدد إصابات كورونا في بطولة كوبا أمريكا إلى 52 

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بطولة كوبا أمريكا إلى 52 حالة، حيث أفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن تلك الزيادة، تشمل 41 حالة لعمال تم توظيفهم للبطولة، ويتواجد بعض العمال في مدينة برازيليا، حيث افتتحت البرازيل البطولة الأحد الماضي.

وظهر وسط منتخب فنزويلا ما يقرب من 12 حالة إصابة بكورونا شملت لاعبين و عاملين، كما أصيب بالفيروس 3 لاعبين من بوليفيا، وثبتت إصابة عاملين في بيرو، وكولومبيا، وبوليفيا بالفيروس.

وأصبحت البرازيل المضيف الطارئ للبطولة القارية المكونة من 10 فرق بالرغم من أن البلاد لديها ثاني أكبر عدد وفيات مسجل بفيروس كورونا في العالم، بما يقرب من 490 ألف وفاة.

وذكرت مجلة فوربس، أن فيروس كورونا كان له تأثير كبير على المنافسة في البطولة، حيث أثبت ثمانية لاعبين نتائج إيجابية في تشكيلة فنزويلا قبل مواجهة الفريق مع البرازيل في المباراة الافتتاحية يوم الأحد الماضي ، والتي فازت بها البرازيل 3-0، كما خسرت بوليفيا ثلاثة لاعبين بسبب نتيجة اختباراتهم الإيجابية قبل خسارة الفريق 3-1 أمام باراجواي يوم الاثنين.

يذكر أن البرازيل سجلت ما يقرب من 17.5 مليون حالة من إصابات فيروس كورونا، وتأتي في المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد الحالات، حيث تجاوزت الولايات المتحدة 488228 حالة وفاة ، كما تعرض الرئيس البرازيلي بولسانارو لانتقادات شديدة بسبب استجابته للوباء، ودفعه البلاد باستمرار للعودة إلى طبيعتها، على الرغم من أن حالات الإصابة مرتفعة للغاية - حيث يبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة حاليًا أكثر من 60 ألف حالة يوميًا.

وحاولت الأحزاب المناهضة لبولسونارو في الكونجرس البرازيلي إجبار المحاكم على منع البلاد من استضافة كوبا أمريكا، لكن المحكمة العليا في البلاد ألغت الطعن القانوني الأسبوع الماضي.