تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط؛ إذ من المقرر أن يجرى إعلان النتيجة يوم الأربعاء المقبل، عقب اعتمادها من المحافظ، فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات خلال الأيام المقبلة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط

وأضاف المصدر، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، بدأت منذ الأربعاء الماضي، وتسير بانتظام ويُسر، وتنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة، بحد أقصى 10 أيام، ومن المقرر إعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط خلال الأسبوع المقبل.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط من هنــــــــــــا؛ إذ من المقرر أن يجرى إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع المديرية فور ظهورها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط

وأكد المصدر، أن محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حريص على إعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط، وتلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات، وفقًا للإمكانات المتاحة، تنفيذا لتوجيهات الوزارة والمحافظ اللواء عصام سعد.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أعلن أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يجرى التصحيح في جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها، للعمل على حلها.

يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، أنهوا الثلاثاء الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام 2021/2020.