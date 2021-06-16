يترقب طلاب المرحلة الإعدادية الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها يوم الأحد المقبل، وفق ما أكده رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء خاصة للطلاب، تقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

من المقرر أن يحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الرابط من هنــــــــــا.

ويدخل الطالب أو ولي الأمر على الموقع، ثم يضيف رقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» لتظهر فورًا أمام الطالب، كما يمكن إجراء عملية بحث جديد برقم جلوس آخر للحصول على نتيجة آخرى.

وكشف رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالشرقية لعام 2020-2021، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان النتيجة مع بداية الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الأحد المقبل.

وقال وكيل الوزارة لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب، وجاري عمل المراجعات اللازمة تمهيدًا لإعلان النتيجة الأحد المقبل على الأرجح، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وكان إجمالي عدد الطلاب الذين كان من المقرر أن يقوموا بتأديية امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام بلغ 118118 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 11577 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 ألف طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.