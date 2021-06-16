بعد قليل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وأعمال رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحة أنّه سيتم إعلان النتيجة بعد قليل بعد اعتمادها من قبل محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال.

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وأضافت المديرية، أنّه جرى التأكيد على المصححين بمراعاة الدقة والموضوعية في أعمال التصحيح، موضحة أنّ كل طالب حصل على الدرجات التي يستحقها، وجرى تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية وكنترولات التصحيح، ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب على مدار فترة عقد الامتحانات.

وقال الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بالقاهرة، إنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 سيتم إعلانها عقب اعتمادها من محافظ القاهرة مباشرة، وجرى الانتهاء من جميع أعمال التصحيح المتعلقة بالامتحانات ورصد الدرجات، ونسبة النجاح مبشرة حتى الآن.

«صلاح»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف صلاح في تصريحات له، أنّه جرى التنسيق مع الإدارات التعليمية على مدار فترة عقد الامتحانات ومتابعة أعمال التصحيح التي تتم بشكل يومي، موضحا أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي مشكلات، ولم يتم رصد أي حالات غش بين الطلاب، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع المديرية عقب إعلانها بالاسم ورقم الجلوس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني هي التي يتم من خلالها التنسيق للمرحلة الأعلى، موضحة أنّه جرى عقد الامتحانات ورقيا على مستوى كل مديرية، وهناك العديد من المدارس التي يمكن للطلاب الالتحاق بها بعيدا عن الثانوية العامة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الثانوية الفنية.