وزير التعليم العالي: 60% درجة النجاح لاختبارات القدرات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار التقرير، إلى مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالعملية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية، منها تأكّيد ضرورة اتخاذ الكليات المعنية ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا لاختبارات القدرات وكذلك توفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب، والعمل على إتاحة الإرشادات العامة لجميع الاختبارات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات المعنية بالاختبارات.

وأكّد المجلس الأعلى للجامعات أنَّ درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار، كما وافق المجلس على مقترح لجنتي قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق.

واستعرض المجلس، دليل البرامج الحكومية المصرية الجديدة للعام 2021/2022 والمعد من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، استعداداً لوضعه على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي، ومكتب التنسيق، والمجلس الأعلى للجامعات مع بداية أعمال مكتب التنسيق لعام 2021.

كما أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة طنطا على فحص الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات للعام الجامعي 2021/2022 وتشخيص الحاملين منهم لمرض (أنيميا البحر المتوسط) وكذلك فحص أنيميا نقص الحديد، كجزء من مشروع قومي للحد من انتشار مثل هذه الأمراض؛ حفاظًا على صحة الطلاب، والتوصية لدى نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بمدى إمكانية تعميم ذلك على كل الجامعات.