فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية اليوم 16-6-2021

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، مؤسس المهرجان، في الفترة من 13 حتى 18 يونيو الحالي، ويُقام على عدد من المسارح والأماكن التاريخية، في تمام الثامنة مساء.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» نستعرض فعاليات اليوم لمهرجان الطبول، والتي تقام في عدة أماكن سياحية وأثرية منها بئر يوسف بالقلعة، بيت السناري بالسيدة زينب، ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، قصر الأمير طاز وقبة الغوري، وتبدأ جميع الفاعليات في الثامنة مساء، مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

مسرح بئر يوسف

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق السودان فرقة جمعية دنقلا، فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية وحسب الله تحت شعار «حوار على صفاف النيل».

بيت السناري

وفي بيت السناري بالسيدة زينب تعرض الفرق الآتية، فرقة جنوب السودان 2، فلسطين كنعان، فرقة نجوم القاهرة، فرقة بيت باند من مصر.

قبة الغوري

تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق فلسطين الفالوجة، الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت شعار «ليلة في محبة فلسطين».

قصر الأمير طاز

تعرض في قصر الأمير طاز تعرض فرقة السودان 1، وفرقة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، فرقة فنون السيرك.

ساحة الهناجر

تقام احتفالات في ساحة الهناجر بدار الأوبرا لفرق اندونيسيا، فرصة رضا للفنون الشعبية، فرقة طبلة الست من مصر.

حديقة الحرية

وتقام في حديقة الحرية فعاليات لفرق اليمن، فرقة جامعة عين شمس، وفرقة أوسكايزما «مصر».

يشارك في فعاليات مهرجان الطبول 30 فرقة من عدة دول وهي، «كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان، مصر، سوريا، فلسطين، السودان، اليمن وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، إضافة إلى الفلبين، إندونيسيا، بنجلاديش، باكستان، والكونغو الديمقراطية»، وتحل دولتي كولومبيا وجنوب السودان ضيفي شرف المهرجان.