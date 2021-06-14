سعيد الأرتيست وفرقته الموسيقية في مهرجان الطبول غدا

يستضيف مهرجان الطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، الفنان سعيد الأرتيست وفرقتة الموسيقية للمشاركة في فاعليات المهرجان، وذلك غدا الثلاثاء بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية في الساعة الثامنة مساء والدخول مجانا للجمهور.

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الطبول والفنون التراثية، والذي يقام تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، وتستمر في الفترة من 12 حتى 18 يونيو الجاري، وتقام برعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارت السياحة والآثار، الشباب والرياضة، محافظة القاهرة، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية، ومؤسسة حوار.ويشارك في فعاليات الدورة 30 فرقة من الدول المشاركة، وهي «مصر، سوريا، كولومبيا، الفلبين، إندونسيا، السودان، جنوب السودان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الكونغو الديمقراطية، فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، وتحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان، وستعقد الفعاليات على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، بساحة الهناجر، قبة الغوري داخل حديقة الحرية، وحديقة متحف مختار، بيت السناري بالسيدة زينب، قصر الأمير طاز.

يشار إلى سعيد الأرتيست بدأ مشواره في عالم الايقاع عام 1980، وله بصمة و تاريخ فني طويل في تغيير مفهوم الايقاع، واستطاع الوصول إلى العالمية بهذه الاّلة. أصبح (الارتيست) من اكثر الناس تميزاً بالتدريس في هذه الاّلة.

أسس فرقته للايقاعات الشرقية، كما أسهم في تقديم مواهب جديدة متميزة في كل مرة حيث قدم بها العديد من الحفلات في اماكن ثقافية وعالمية مختلفة مثل (دار الأوبرا المصرية و دار أوبرا مسقط في عمان، مكتبة الاسكندرية، كما شارك في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2015/2014).دخل (الارتيست) موسوعة ويكيبيديا بلقب احسن عازف ايقاع في العالم عام 2013 و انشأ مدرسة خاصة به لتعليم اّلة الطبلة لكي يربي أجيال و أجيال في حب الطبلة.