رئيس جامعة القاهرة ومسؤول الأمم المتحدة يتفقدان وحدة السيدات ضحايا العنف بالقصر العيني

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في قصر العيني، وهنّ السيدات اللائي تعرضنّ للعنف.

ورافقه خلال جولته، الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وعدد من أساتذة الطب القصر العيني.

كما شهد الزيارة، كلًا من السفير آيب بيترسن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، جيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال شهر ديسمبر العام الماضي 2020، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وذلك بحضور الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم النساء والتوليد، ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وممثل التعاون الإيطالي.

وتعتبر وحدة التعامل مع المعنفات هي الأولى من نوعها في مصر، وتمّ تجهيزها وتدريب الكوادر العاملة بها على أعلى مستوى من خلال بروتوكول طبي للتعامل مع فئات السيدات اللائي تعرضنّ للعنف، بهدف الحصول على خدمة متكاملة ترعي الصحة النفسية والبدنية.