مصادر: مراجعة كاميرات محطات قطار الصعيد لتحديد هوية الطفل ضحية التحرش

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تراجع محتوى كاميرات محطات قطار الصعيد رقم 1008، الذي شهد واقعة التحرش بطفل من الباعة الجائلين على يد رجل أربعيني.

ويهدف الفحص الوصول إلى الطفل لسماع أقواله في المحضر حتى تكتمل أدلة الإدانة ضد المتهم الذي جرى إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن بعد ساعات من الجريمة، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وجدد قاضي المعارضات أيضًا حبسه بتهمة الفعل الفاضح العلني داخل عربات القطار والاعتداء على طفل لم يتجاوز عمره 10 سنوات.

أقوال الباعة الجائلين

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن تواصل سماع أقوال عدد من الباعة الجائلين من أجل تحديد هوية الطفل المجني عليه، الذي ظهر في فيديو التحرش المتداول على نطاق واسع على واقع التواصل الاجتماعي.

وبمراجعة الفيديو من قبل أجهزة الأمن، أمكن تحديد هوية المتهم الذي كان ظاهرًا بملامحه كاملة، بينما لم يُظهر الفيديو ملامح الطفل الذي بدا وكأنه فاقدًا للوعي أو نائمًا.

المتهم يعترف بجريمته

وتابعت المصادر، بأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهم الذي اعترف بجريمته بعد أن واجهته بفيديو الجريمة، وأنه برر فعلته أنه يعاني من مرض نفسي وكبت جنسي، واستغل وجود الطفل نائمًا وتحرش به خلال وجوده بجانبه، وأنه لم يكن يعلم بتصويره إلا بعد أن فوجئ بأحد الركاب يعتدي عليها بالسباب والشتائم، وعندها تمكن من النزول من القطار في سوهاج هربًا من حصار الركاب.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم بعد أن تدوال رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه المتهم وهو يعتدي على طفل ويمارس معه فعلًا غير أخلاقيًا، والفيديو كان سببًا في القبض على المتهم من خلال مباحث الانترنت التي تمكنت من تحديد هويته ومكان اختبائه.