«بلاش قبلات أو خلع الملابس أمام أحد».. نصائح لحماية الأطفال من التحرش

زادت مؤخرًا وقائع التحرش بالأطفال، والتي كان آخرها في قطار الصعيد المتجه من الجيزة إلى أسوان، والذي اعتدى فيه أحد السمسارة جنسيًا على طفل لا يتعدى 10 سنوات، ومارس معه أعمالا منافية للآداب، مستغلا نوم أغلب الركاب في عربة القطار، ودون أن يلاحظ تصوير أحد الأشخاص له، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أحدث موجة من الغضب إلى أن تم القبض عليه منذ يومين، فضلا عن واقعة التحرش بطفلة المعادي داخل مدخل أحد العقارات منذ أشهر.

نصائح لأولياء الأمور تحمي أطفالهم من التحرش

ويقدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، بعض النصائح لأولياء الأمور؛ لحماية أطفالهم من التحرش الجنسي، قائلا إن التحصين الفكري والتربوي في مرحلة ما قبل التعرض للصدمة، من أهم العوامل، حيث إنه من الضروري توعية الأطفال بالتربية الجنسية السليمة، بداية من عمر عامين، وتعريفهم بالمصطلحات الصحيحة التي يستخدمونها، سواء عند طلب دخول الحمام، أو في أي أمور حياتية، مع توجيهم بعدم خلع ملابسهم أمام الآخرين، ومن عمر 4 سنوات يبدأ تعريفهم بعدم دخول الحمام وحدهم، وتفريقهم بين النظرة أو اللمسة المستحبة وغير المستحبة.

هندي: ممنوع القبلات حتى مع الأقارب

وأضاف «هندي» في حديثه مع «الوطن»، أنه يجب توجيه الأطفال من عمر 6 سنوات بعدم تقبيل الآخرين أو السماح لهم بتقبيلهم، حتى وإذا كانوا من أقاربهم، وتعليمهم خصوصية الجسد، وتعريفهم بأماكن الجسد الحساسة، والتي لا ينبغي على أحد لمسها، وعدم أخذ شيء من أي شخص بدون استئذان ولي الأمر، حتى لا يقعوا فريسة لتودد المتحرش، حتى ولو أقرب المقربين، فضلا عن تعليم الأطفال الكبار بعض مهارات الدفاع عن النفس، والبعد عن الأماكن المظلمة والخالية.

أشكال مختلفة من السلوكيات الجنسية الخطر على الأطفال

وأشار إلى أنه من الضروري توجيه الأطفال بعدم الالتصاق بأحد، لأن هناك ما يعرف بالجنس الاحتكاكي، ومنع النوم بجوار أحد على السرير، سواء كان ضيف جاء للمبيت مع الأسرة أو غيره، حتى لا يشعر في مرة بنشوة أو لذة من الجنس الاحتكاكي، والذي قد يجعله يقبل التحرش بعد ذلك، مع تعريف أولياء الأمور بما يعرف بالجنس التلصصي، وهو مراقبة الأبناء لأولياء أمورهم خلسة إذا كانوا يشاهدون مقاطع أو صور جنسية، ما يعزز من السلوك الجنسي التلصصي للطفل، وقبوله بالتحرش.

استشاري الصحة النفسية: استمعوا لأطفالكم

وأكد استشاري الصحة النفسية، على أولياء الأمور عدم معاقبة الأطفال أو نهرهم إذا تعرضوا للتحرش، بل الاستماع لهم، والتهدأة من روعهم، دون توبيخهم أو إدانتهم، حتى لا تحدث لهم صدمة نفسية، مع أهمية تتبع المتحرش حتى ينل عقابه.