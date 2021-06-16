حادث الهجوم المسلح بدمياط.. وفاة متهم وإجراء جراحة لشقيق المتوفي

قال مصدر طبي بمستشفى دمياط التخصصي لـ«الوطن»، إن عملية جراحية أجريت للمصاب في اشتباكات كفر البطيخ التي وقعت ليلة أمس، وذلك عقب تلقيه طلق ناري في الركبة على يد مسلحين.

وفي السياق ذاته، توفى أحد المسلحين الذين هاجموا المجني عليهما نتيجة إصاباته بجروح متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ولقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه بمنطقة المحطة القديمة بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، بعد تعرضهما لهجوم مسلح وإطلاق أعيرة نارية عليهما من قبل 4 مسلحين توفى أحدهم.

ولفظ إبراهيم رجاء عبد الله، 26 عامًا، أنفاسه الأخيرة بعد إطلاق أعيرة نارية عليه من 4 مسلحين، لينقل لمستشفى الأزهر الجامعي، ومنها لمشرحة المستشفى التخصصي، فيما نُقل شقيقه «تامر» الذي أصيب بطلقات نارية بالقدم والذراع إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهاجم 4 مسلحين مقيمين بمركز شربين محافظة الدقهلية الشابين إبراهيم رجاء عبد الله، 26 عامًا، وشقيقه «تامر»، حيث أطلقوا الأعيرة النارية عليهما مستقلين سيارة ملاكي لانسر، فيما هاجم أهالي القرية المسلحين وألقوا عليهم الحجارة في محاولة لحماية أبناء بلدتهم، وأصيب المسلحون ونقلوا لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر أمنية، خطط المسلحون اختطاف شقيق «إبراهيم» بسلل خلافات مالية، لكنهم لم يجدوه، فحاولوا اختطاف شقيقيه اللذين دافعا عن نفسيهما بعصا خشبية، فقابلهما المسلحون بإطلاق النيران عليهما، ليتوفى أحدهما في الحال ويصاب شقيقه، فيما تحفظ الأهالي على المسلحين وقاموا بتسليمهم لقوات الأمن.

وانتقلت قوات مباحث كفر البطيخ، برئاسة الرائد محمود المنصوري للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث والوقوف على أسباب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بمهاجمة مسلحين لعدد من أبناء بلدتهم بالأسلحة النارية، وانتقلت قوات المباحث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.