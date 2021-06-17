8 مشاركات للمصريين في الخارج لدعم وطنهم أهمها التبرع لمستشفى بهية

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على إشراك المصريين بالخارج، في القضايا المصرية، إيمانا منها بضرورة حرصهم على التواجد بالدعم لوطنهم الأم.

وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الهجرة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،‏ والاستفادة من القوى الناعمة من المصريين بالخارج لدعم الدولة، أطلقت عدة حملات لجمع تبرعات مادية وعينية لبعض من المستشفيات الحكومية.

كما أن وزارة الهجرة حريصة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لحل المشكلات وتنفيذ المقترحات المختلفة.

ويرصد التقرير التالي مشاركة المصريين في الخارج في عدد من الحملات والمبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة:

- المشاركة في التبرع لمستشفيات أبو الريش للأطفال.

- التبرع لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان.

- إطلاق مبادرة «أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين في الخارج» بالأقصر، على هامش افتتاح أكبر مؤتمر طبي لعلاج الأورام «الطيور المهاجرة».

- إطلاق وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مبادرة «مصر المنصورة»، لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة في الدقهلية، والترويج له عالميًا كونه يتميز بكفاءة عالية، ولا يقل أهمية عن أي مركز متخصص خارج مصر.

- دعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش بشمال سيناء.

- المشاركة في ماراثون «اطمن على نفسك»، لتسليط الضوء على مخاطر ‏فيروس C، والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج

- تنشيط ‏السياحة الداخلية بمحافظة المنيا‏‏‎ ودعم مستشفى ‏السرطان بالأقصر.

- زيارة السفيرة نبيلة مكرم‏، مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان، معلنة عن أنها ستكون سفيرة لها في ‏كل جوﻻتها الخارجية ‏للمصريين المهاجرين بالخارج‎.‎

كما حرصت الوزيرة على التقارب بين شعوب القارة السمراء، ودعم الاستثمار والسياحة بجهود مشتركة بين مؤسسات الدولة والمصريين بالخارج، وأهمية مشاركة السلطة التشريعية للاستماع إلى المصريين بالخارج ودعم المبادرة.