شكري: هناك تفهم أوروبي حول قضية السد الإثيوبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تفهما أوروبيا حول قضية السد الإثيوبي، نظرا لوجود مجالات للتعاون في إدارة الأنهار الأوروبية، وكثيرا ما طرحت مصر على الجانب الإثيوبي اقتباس هذه التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية الأوروبية أو الموارد المائية الإفريقية.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي يعقده بالقاهرة مع وزير خارجية لوكسمبورج، أن هناك لجنة تدير نهر النيجر والسنغال وكلها تجارب مفيدة وناجحة، وكان في الإمكان أن نستمد منها الخبرة وتكون المثل الذي نعمل على تطبيقه، ما لم يكن هناك هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته لادعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.