شكري عن كواليس زيارة قطر: إيجابية والبلدان حريصان على استئناف العلاقات

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه أجرى زيارة إلى الدوحة ردا على زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر لمصر قبل عدة أسابيع، وفي إطار المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات بيان العلا ولجنة المتابعة، بشقيّها السياسي والقانوني، التي تتناول كل القضايا التي ترتبت على سنوات المقاطعة، موضحا أنّ الكثير من القضايا جرى التعامل معها بشكل إيجابي، وهناك تأكيد متبادل على حرص البلدين على استئناف علاقات الإخوة والتضامن ومراعاة المحددات للعلاقات التي تجمع بين الدول، خاصة علاقة مصر بالأشقاء العرب.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد بالقاهرة، مع وزير خارجية لوكسمبورج، أنّه تشرف خلال الزيارة بلقاء أمير دولة قطر، والذي جاء إيجابيا، حيث أكد أمير قطر، دعم بلاده العلاقات مع مصر وتطويرها، والسعي للعودة إلى علاقات قوية من التضامن والمؤازرة، ومراعاة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء القضايا التي أدت لتعقيد العلاقات في الماضي.