عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد بيومي فؤاد فى«لوكيشن» عودة الأب الضال فيديو

احتفلت أسرة مسلسل «عودة الأب الضال» بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد الـ56 داخل «لوكيشن» تصوير المسلسل، بتورتة وحلويات، وغناء بحضور الفنانة عبير صبري.

بيومي فؤاد يشارك في مسلسل «عودة الأب الضال»

ونشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» فيديو الاحتفال بعيد ميلاد الفنان بيومي خلال تصوير مشاهد مسلسل «عودة الأب الضال»، وعلقت بقولها: كل سنة وإنت طيب يا أستاذ بيومي، سنة حلوة وجميلة، عيد ميلاد سعيد.

ومسلسل «عودة الأب الضال» بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، هاجر عفيفي، أميرة هاني، إيمان السيد، نور قدري، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد، محمد عبدالرحمن توتا، سامح حسين، تأليف أمين جمال، إبراهيم ربيع، محمد فتحي، محمد أبوالسعد، إخراج أحمد عبدالعال.

وتدور أحداث مسلسل «عودة الأب الضال» في إطار كوميدي من خلال حلقات منفصلة متصلة تعتمد على حكايات كوميدية خلال 60 حلقة.

بيومي فؤاد يشارك في موسم أفلام 2021

وشارك الفنان بيومي فؤاد في عدد من الأفلام السينمائية في موسم 2021 منها أفلام «ديدو» مع كريم فهمي، محمد ثروت، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، هدى المفتي، و«ماما حامل» مع ليلى علوي، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الإتربي، نانسي صلاح، و«الشنطة» مع شريف دسوقي، شيرين، و«أحمد نوتردام» مع رامز جلال، غادة عادل، و«البعض لايذهب للمأذون مرتين» المقرر عرضه في السينمات قريبا بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني.

مشاركة بعدد من مسلسلات رمضان 2021

وفي موسم مسلسلات رمضان 2021 شارك الفنان بيومي فؤاد بعدد من المسلسلات منها «النمر» مع محمد عادل إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نيرمين الفقي، و«بنت السلطان» مع روجينا، باسم سمرة، حسن أبوالروس، و«ولاد ناس» مع أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وظهر ضيف شرف في مسلسل الاختيار2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.