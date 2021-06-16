عاجل.. انتحار سيدة بـ«حبة الغلة» لرفضها العودة لمنزل زوجها في الدقهلية

رفضت زوجة في محافظة الدقهلية العودة إلى منزل زوجها، لخلافات نشبت بينهما، وبسبب الإلحاح الشديد من والديها على عودتها أقدمت علي الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، ووصلت مستشفى شربين المركزي، في حالة إعياء شديد، قبل وفاتها.

وأكدت الزوجة في محضر الشرطة، أنها تسكن في قرية «أبو جلال» بمركز شربين، وتناولت «حبة الغلة» لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وإقامتها بمنزل أسرتها منذ 3 أشهر ورغبة والديها المستمرة في عودتها لمنزل زوجها ورفضها ذلك، وعقب إدلائها بأقوالها توفيت متأثرة بإصابتها.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول المدعوة «يارا ح. م.» 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة في قرية «أبو جلال» دائرة مركز شربين، مصابة بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت بعد ساعات من وصولها للمستشفى.

«الزوجة»: «مش عاوزة أرجع لبيت زوجي»

انتقل ضباط مركز شربين إلي المستشفى للفحص وبسؤال المصابة، في محضر الشرطة، قررت تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد الانتحار لرغبتها في عدم العودة لمنزل زوجها قائلة «مش عايزة أرجع له»، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات بينها وبينه، وإقامتها بمنزل أسرتها منذ حوالي 3 أشهر تقريبا ورغبة والديها المستمرة في عودتها لمنزل زوجها ورفضها ذلك.

وفاة الزوجة متأثرة بتناول حبة الغلة السامة

وفي وقت لاحق، وردت إشارة المستشفى تفيد بوفاة المصابة، وبسؤال والدها 50 سنة، نجار، ومقيم بذات القرية أید ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة ابنته.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4633 لسنة 2021 إداري مركز شربين، وجاري العرض علي النيابة العامة.